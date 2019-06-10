Дания — Грузия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 Дания — Грузия.

Ставка: счет 1:0 за 5.00, Грузия не забьет за 1.65.

«Дания объективно сильнее, как команда, как более опытная сборная в матчах против аутсайдеров. Но, не думаю, что датчане выиграют легко и уверенно. Мне кажется, это будет тяжелая игра. Все решит один забитый мяч.



Грузины дома могли бы добыть больше, чем на выезде, хотя лето для датчан, многие футболисты из которых выступаю в чемпионатах, проводимых по системе весна лето, не самое лучшее время для игры сборных.



В любом случае победа Дании со счетом 1:0, Грузия не забьет и низовая игра».

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