Испания — Швеция: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Швеция.
Ставка: победа Швеции с форой "+2" за 1.60.
«Сборная Швеции — довольно крепкая команда, которая хороша ровно до тех пор, пока ей не нужно придумывать что-то самой. Сыграть вторым номером и замучить соперника контратаками она умеет: в составе есть сразу несколько футболистов, способных создавать остроту на свободном пространстве.
Поскольку играть первым номером в Мадриде скандинавам не придётся, их шансы выглядят вполне недурно. Испанцы явно прошли пик физической формы, а с качеством футбола у них пока не всё гладко. Разгромной победы фаворита тут быть не должно, так что П2 с форой "+2" за 1.60 выглядит надёжно.
Второй вариант — ИТБ 7 угловых Испании за 1.82. Для взлома глубокого оборонительного блока «тре крунур» потребуется ширина и активная игра на флангах, так что прострелов и подач, скорее всего, будет достаточно. П1 по угловым с форой "-5" за 2.18 — тоже интересно».
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