Испания — Швеция: прогноз Михаила Поленова на матч отбора Евро-2020

Известный телекомментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Испания — Швеция в квалификации Евро-2020.

Ставка: 2-й тайм результативнее первого за 2.00.

«Как бы не пытались за счет возвращения к истокам, за счет революции бархатной и как бы логичной, с привлечением Луиса Энрике вернуть сборной Испании привычный стиль — это пока удается не очень легко. Сборная Испании нынче не та машина, которая выигрывала все, что в Европе, что в мире. Сейчас действительность немного иная, хотя испанская сборная по прежнему остается одной из главных сборных в мире. Но все-таки без ряда ведущих игроков, которые раньше играли определяющие роли, она испытывает определенный дефицит футболистов, которые могут выйти и решить.



Сборная Швеции — это классический, европейский, в хорошем смысле слова, середняк. Нам, кстати, сборная Швеции так легко не далась, и мы в Лиге наций Швецию не опередили. К ней нужно относиться достаточно серьезно. Но и испанцы шведов прекрасно знают и относятся со всей серьезностью.



Мне кажется, что может получиться довольно напряженная игра. Местами даже равная — это точно. Если Испания и дожмет соперника, то случится это скорее после перерыва. Отсюда рассуждения о ставке: я предлагаю вам задуматься над вариантом — второй тайм больше первого с коэффициентом 2,0. Это достаточно популярный сценарий развития событий, когда одна команда априори имеет превосходство, но не имеет превосходства тотального.



Все-таки сборная Швеции — это не карлик! Мы видим шведов на ведущих ролях во многих клубах, мы знаем шведов, которые выступают в чемпионате России, и знаем их возможности. Поэтому мне кажется, что легкой прогулки у сборной Испании не получится, но дожать своего соперника она будет в состоянии после перерыва. И к шведам это очень даже относится, эта команда умеет искать, находить и реализовывать свой шанс на чужом поле, какой бы враждебной не была обстановка».



