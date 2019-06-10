Испания — Швеция: прогноз Эльвина Керимова на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура отборочного этапа Евро-2020 Испания — Швеция.

Ставка: обе забьют за 2.35

«Фавориты группы F встретятся друг с другом на «Сантьяго Бернабеу». Испанцы пока идут в группе без потерь и имеют 9 очков после 3 матчей, а шведы набрали 7 баллов. Но есть в этой группе еще и Румыния с Норвегией, которые тоже могут побороться хотя бы за вторую путевку на Евро. Поэтому расслабляться тем же шведам точно не стоит, Испания не единственный их конкурент.



Команду Луиса Энрике мы автоматически записали в фавориты по понятным причинам. «Красная фурия» мастеровитее любого своего соперника в группе. Но Энрике сейчас занимается обновлением состава и поиском оптимальных сочетаний, а это значит, что срывы в процессе выполнения этой непростой задачи возможны.​



У Янне Андерсона другая история. У него есть стабильный состав, который он назовет вам, даже если разбудить его ночью. Игра у его команды более простая — забросы, силовая борьба у чужой штрафной и схема 4-4-2. Разгадать план шведов на тот или иной матч не так уж сложно. Но это опытная команда с хорошими исполнителями, которая умеет терпеть и ждать своего шанса.​



Испанцы на старте отбора пропускали в 2 из 3 матчей — от норвежцев дома и от фарерцев в гостях. То, что команда Энрике забьет шведам у меня практически нет сомнений, но и получить мяч в свои ворота после стандарта или после контратаки шведов, испанцы тоже могут. Поэтому я считаю, что можно попробовать поставить на «обе забьют» за 2,35. И коэффициент хороший, и вероятность того, что эта ставка сыграет, на мой взгляд, высока».