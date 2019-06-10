Испания — Швеция: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Швеция. Встреча пройдёт сегодня, 10 июня.

Ставки: победа Швеции с форой "+1,5" за 2.16, ИТМ 2,5 мяча Испании за 1.64.

«Испанцы под руководством Луиса Энрике чередуют яркие матчи с не очень. То 6:0 с Хорватией, то еле-еле 2:1 с Норвегией. Пропустить гол на Фарерских островах тоже надо было постараться. Швеция всем показала на ЧМ как она может играть в обороне, поэтому, думаю, у Испании вряд ли получится много забить, если вообще получится выиграть.

Матч проходит на главном стадионе Испании, где сборная играет редко, но трудно судить, это поможет сборной или наоборот будет ли ее как-то сковывать, хотя для нескольких игроков сборной «Сантьяго Бернабеу» родной стадион, а вот для игроков «Барселоны» и самого Луиса Энрике — как раз наоборот. Думаю, можно взять Швецию с форой, тем более за такие шикарные коэффициенты. Интриги в группе вроде бы нет, испанцы лидируют, шведы вторые, так что убиваться на поле, чтобы выиграть во что бы то ни стало в последней игре сезона Испания скорее всего не будет».