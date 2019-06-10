Испания — Швеция: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Швеция. Встреча пройдёт сегодня, 10 июня, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.28.

Ставки: тотал меньше 3 мячей за 1.64.

«Времена, когда испанцам было все равно, кому забивать по 3-4 — позади. Под настроение (да если еще соперник развалится) — возможно. Иначе нет. Но если предполагать, кто скорее развалится в этой паре, я б назвал испанцев. Отличные, мощные и злые шведы. Набирать очки фаворитам, думаю, придется, играя на ноль. Кстати, почему бы и нет?».

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