Дания — Грузия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Грузия в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится в понедельник, 10 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Ставка: гол Грузии за 2.20.
«Грузия во все времена старается играть в смелый, агрессивный футбол. Игроки собраны техничные. Может быть, не всегда хватает организации, волевых качеств, но команда пытается создавать момент.
Понятно, что Дания фаворит предстоящего матча. С этим спорить никто не будет. Но, на мой взгляд, Грузия имеет шансы забить гол в Дании. Игра в обороне у датчан разладилась, они пропускали в трех последних матчах, причем не только от Швейцарии, но и от Ирландии, и даже от Косово.
Раскрываться Дании придется, ей победа просто необходима, ведь игра домашняя, а ситуация в группе становится достаточно запутанной. Грузия может чувствовать себя раскрепощенной, у нее будет шанс пробрать на Евро через Лигу наций. А на свободе грузины могут провести контратаку и забить. Исполнительский уровень для этого имеется. Так что я выберу ставку на гол Грузии».
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