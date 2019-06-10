Дания — Грузия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Грузия в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится в понедельник, 10 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Ставка: гол Грузии за 2.20.

«Грузия во все времена старается играть в смелый, агрессивный футбол. Игроки собраны техничные. Может быть, не всегда хватает организации, волевых качеств, но команда пытается создавать момент.



Понятно, что Дания фаворит предстоящего матча. С этим спорить никто не будет. Но, на мой взгляд, Грузия имеет шансы забить гол в Дании. Игра в обороне у датчан разладилась, они пропускали в трех последних матчах, причем не только от Швейцарии, но и от Ирландии, и даже от Косово.



Раскрываться Дании придется, ей победа просто необходима, ведь игра домашняя, а ситуация в группе становится достаточно запутанной. Грузия может чувствовать себя раскрепощенной, у нее будет шанс пробрать на Евро через Лигу наций. А на свободе грузины могут провести контратаку и забить. Исполнительский уровень для этого имеется. Так что я выберу ставку на гол Грузии».



