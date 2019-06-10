Украина — Люксембург: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина — Люксембург.

Ставка: победа Украины с форой «-2,5» за 2.17.

«Жёлто-синие сейчас воодушевлены, Зинченко на радостях даже поцеловал журналистку, в коллективе прекрасная атмосфера, а фантастическая победа поможет Украине в процессе восстановления. Люксембург, наоборот, находится в не самом лучшем психологическом состоянии после упущенной победы в большинстве, поэтому за 2.17 проверим фору «-2,5» на хозяев поля.

Если заглянуть в статистику последних матчей «красных львов», то мы не увидим разгромов, однако всё легко объясняется особенностями календаря. Люксембург выступал в слабой группе в Лиге наций УЕФА, поэтому и соперники были соответствующего уровня. Да, у парней Люка Хольтца была, например, ничья 0-0 на выезде с Францией в отборе к чемпионату мира—2018, но не стоит забывать 0-8 от Швеции и 0-4 от Австрии.

В конце марта текущего года Украина выиграла еле-еле в самой концовке, однако данный результат как раз послужил очень важным и полезным уроком для команды Андрея Шевченко. Жёлто-синие сделали выводы, разнесли Сербию и теперь собираются повторить то же самое с Люксембургом. Недооценка противника уже невозможна, поэтому шансов у «красных львов» практически нет.

В личных встречах до упомянутого поединка Украина три раза подряд побеждала Люксембург с устраивающим нас счётом 3-0. Жёлто-синие должны выглядеть свежее, у хозяев гораздо выше уровень мастерства, поддержка трибун, свой стадион и желание доказать, что прошлая битва с Люксембургом была досадным недоразумением. Коллектив Андрея Шевченко с огромной вероятностью одержит уверенную победу, а Люксембург постепенно начнёт опускаться в таблице».