Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Евро

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Италия — Босния и Герцеговина. Встреча пройдёт сегодня, 11 июня.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.00



«Итальянцы отправляются в Грецию и там обыгрывают греков с разницей в три мяча, причём легко и непринуждённо. Плюс у Манчини получилось довольно эффективное омоложение команды. Сейчас сборная Италии — это не команда игроков, которым за 30, а те, кому 20-25 лет. В таком возрасте, как говорится, лучшее ещё впереди.



Италия приятно удивляет, плюс настрой, который поймал Манчини. Победа в Греции. Также Италия неплохо смотрелась в мартовских матчах. Италия сейчас на кураже. Матч против Боснии домашний, а это тоже немаловажный фактор. Что касается боснийцев, то там есть именитые персоналии. Есть классные игроки. Тот же Джеко, тот же Пьянич и другие футболисты, которые играют на высоком уровне в разных чемпионатах: Серии А, АПЛ. Всё это немаловажно.



Мне кажется, что Италия, а я от Италии хочу плясать, поймав кураж в предыдущем матче, постарается его развить. На мой взгляд, нужно делать ставку на то, что итальянцы будут забивать. Думал очень долго над ставкой индивидуальный тотал больше 2,5 мяча, но это довольно серьёзный риск, хотя большой коэффициент. Пугает то, что Италия в двух матчах подряд забьёт по три мяча в ворота соперника — это, наверное, перебор, хотя нынешняя Италия может сделать всякое.



Поэтому я сделаю более простую ставку. При всём том, что боснийцы неплохо играют в обороне, они ещё и неплохо атакуют. У них хорошая в целом атака, поэтому я делаю ставку на общий тотал больше 2,5 мяча. Коэффициент около двойки».



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