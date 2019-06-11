Россия — Кипр: котировки на матч квалификации Евро-2020

Сегодня, 11 июня, в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде встретятся сборные России и Кипра. Начало матча — в 21:45 мск.
Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.28. Это соответствует вероятности 76%. Шансы Кипра выиграть аналитики оценили коэффициентом 14.00 (7%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.80 (17%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.15. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.25. За 1.58 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа сборной России со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).
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