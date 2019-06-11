Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Егора Титова на матч отбора на Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Альянц» в Турине.
Ставка: победа Италии в 1 мяч за 3.60.
«В последнее время у сборной Италии хорошие результаты. Здорово начали отборочную кампанию, по итогам трех матчей разница мячей 11:0. Много для себя забивают итальянцы, греков победили на выезде 3:0. Все вроде налаживается. Даже Манчини тренером года признали, хотя, может, и поспешно.
Но меня не покидает ощущение, что у Италии нет запаса прочности. Все-таки нет футболистов в середине поля уровня Пирло, впереди нет людей, как Тотти. Много новых лиц в команде, постепенно их будут узнавать, но им еще предстоит себя проявить, зарекомендовать. Я бы не спешил с выводами по поводу Италии.
Думаю, несмотря на неудачные результаты боснийцев, поражение от Финляндии, они способны дать бой Италии, футболисты там опытные, мастеровитые. И это будет самый сложный матч Италии пока что в этом цикле. Но все-таки домашние стены помогут итальянцам выиграть. Думаю, с минимальным преимуществом — в 1 мяч», — сказал Титов.
- 11 июня 2019
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:40
-
08:00
- 10 июня 2019
-
20:00
-
19:10
-
18:20
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:02
-
08:00
- 9 июня 2019
-
20:00
-
19:20
-
18:35
-
17:50
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:00