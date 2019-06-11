Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Егора Титова на матч отбора на Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Альянц» в Турине.



Ставка: победа Италии в 1 мяч за 3.60.



«В последнее время у сборной Италии хорошие результаты. Здорово начали отборочную кампанию, по итогам трех матчей разница мячей 11:0. Много для себя забивают итальянцы, греков победили на выезде 3:0. Все вроде налаживается. Даже Манчини тренером года признали, хотя, может, и поспешно.



Но меня не покидает ощущение, что у Италии нет запаса прочности. Все-таки нет футболистов в середине поля уровня Пирло, впереди нет людей, как Тотти. Много новых лиц в команде, постепенно их будут узнавать, но им еще предстоит себя проявить, зарекомендовать. Я бы не спешил с выводами по поводу Италии.



Думаю, несмотря на неудачные результаты боснийцев, поражение от Финляндии, они способны дать бой Италии, футболисты там опытные, мастеровитые. И это будет самый сложный матч Италии пока что в этом цикле. Но все-таки домашние стены помогут итальянцам выиграть. Думаю, с минимальным преимуществом — в 1 мяч», — сказал Титов.

