Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Италия – Босния и Герцеговина в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 11 июня и начнется в 21:45 мск.



Ставка: победа Италии минимум в 2 мяча за 2.15.



«Сборная Италии с приходом Манчини сначала выглядела неубедительно. Несколько товарищеских матчей команда провела, в которых абсолютно ничего не показала. Но потихоньку итальянцы нашли свою игру.



В отборочном турнире Италия уже 11 мячей забила. В последнем туре коллектив Манчини в гостях разгромил Грецию, а это серьезная команда. Эта победа придала итальянцам уверенности, зарядила их. Думаю, на своем поле Италия не даст шансов Боснии и Герцеговине», — сказал Ловчев.

