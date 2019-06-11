Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Италия – Босния и Герцеговина в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 11 июня и начнется в 21:45 мск.
Ставка: победа Италии минимум в 2 мяча за 2.15.
«Сборная Италии с приходом Манчини сначала выглядела неубедительно. Несколько товарищеских матчей команда провела, в которых абсолютно ничего не показала. Но потихоньку итальянцы нашли свою игру.
В отборочном турнире Италия уже 11 мячей забила. В последнем туре коллектив Манчини в гостях разгромил Грецию, а это серьезная команда. Эта победа придала итальянцам уверенности, зарядила их. Думаю, на своем поле Италия не даст шансов Боснии и Герцеговине», — сказал Ловчев.
- 11 июня 2019
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:40
-
08:00
- 10 июня 2019
-
20:00
-
19:10
-
18:20
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:02
-
08:00
- 9 июня 2019
-
20:00
-
19:20
-
18:35
-
17:50
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00