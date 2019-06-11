Россия — Кипр: бонус и мячи с автографами от «Фонбет» за точный счёт матча

Сегодня, 11 июня, в отборочном матче Евро-2020 в Нижнем Новгороде встретятся сборные России и Кипра. Начало матча — в 21:45 мск. По мнению букмекеров, команда Станислава Черчесова — фаворит. Поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.28. Это соответствует вероятности 76%. Шансы Кипра выиграть аналитики оценили коэффициентом 14.00 (7%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.80 (17%).



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