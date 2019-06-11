Россия — Кипр: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 11 июня в 21:45 мск.
Ставка: Россия забьёт минимум 3 мяча за 2.35.
«Сборная Кипра, конечно, более серьезный соперник, нежели Сан-Марино, футбол которого просто детский сад. Киприоты в этом плане могут доставить куда больше проблем России. Но прямо сейчас я не вижу никаких возможных приключений для команды Черчесова.
У сборной России нет никакой недооценки соперника. Мы видели, что даже с Сан-Марино Черчесов выпустил основной состав.
Я обратил внимание, что ставка «ИТБ1 (2,5)» весьма высоко у букмекеров оценивается. Мне представляется, что 3 мяча российская сборная вполне может киприотам забить. Коэффициент 2,35 на это событие полностью оправдывает ставку», — сказал Казанский.
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