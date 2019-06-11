Россия — Кипр: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнётся сегодня, 11 июня, в 21:45 мск.



Ставка: обе забьют за 2.34.



«Напомню, что мы проиграли бельгийцам 1:3 и выиграли у сборной Казахстана 4:0. Что касается киприотов, они дома победили Сан-Марино со счётом 5:0, и также на своём поле они уступили бельгийцам 0:2. К моменту матча со сборной России Кипр также сыграет со сборной Шотландии. Вот такая ситуация в нашей отборочной группе!



Что касается игры с Кипром, наш главный тренер будет уже иметь в виду сложную осень, потому что сентябрь мы начинаем с игрой против сборной Шотландии на выезде. Шотландия — наш прямой конкурент. Поэтому я думаю, что в матче с Кипром будет опробован основной состав команды, и я не думаю, что какая-то будет расслабленность у наших футболистов.



Кипр — это не Сан-Марино, он всё-таки занимает достойное 18-е место в рейтинге УЕФА, хотя, конечно, если смотреть статистику, Кипр пропускает в 29 выездных матчах подряд. И в гостях в 21-м последнем матче Кипр потерпел 16 поражений.



Мы с киприотами играли уже: отборочный турнир чемпионата мира 1998 года — мы на него не попали, потому что в 1996 году вроде было всё нормально и мы выиграли у Кипра 4:0, а вот потом был губительный для нас ответный матч на Кипре в 1997 году 1:1, и это была для нас катастрофа.



Но не будем это вспоминать! Не буду ставить на нашу победу, хотя я практически уверен, что мы выиграем. Давайте посмотрим вариант другого прогноза!



Подводя к моему прогнозу, выскажу опасение: здесь может сказаться неполная отлаженность игры в нашей обороне, тем более что будут предложены некоторые новые варианты. А также мы всё ещё в поиске основного вратаря. Так что в этом матче мы можем пропустить мяч в свои ворота! Поэтому я сделаю следующий прогноз: обе команды забьют с коэффициентом 2.34! Давайте попробуем и рискнём сделать такой прогноз», — сказал Гусев.