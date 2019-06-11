Казахстан – Сан-Марино: прогноз Евгения Ловчева на отборочный матч Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Казахстан – Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится сегодня, 11 июня, и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: победа Казахстана в 3 мяча или больше за 1.68.



«Сборная Сан-Марино продемонстрировала деревенский футбол в игре с Россией, и эту команду обыграет любой представитель второй лиги чемпионата России.



Казахстан всухую уступил Бельгии. Но понятное дело, что Бельгия и Сан-Марино — просто несравнимые по классу команды. Казахстан, естественно, сильнее Сан-Марино и является очевидным фаворитом встречи. Думаю, Сан-Марино потерпит очередное разгромное поражение», — сказал Ловчев.