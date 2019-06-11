Россия — Кипр: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Кипр.
Ставка: Россия победит и не пропустит за 1.70.
«Для меня было довольно сложно сформировать настрой в матче против Кипра в 92 году. Тогда мы не имели права на потерю даже одного очка. Главное было избежать самой большой проблемы существующей в спорте — недооценки соперника. Мне кажется, тренерам удастся настроить команду на уважительное отношение к киприотам, и, думаю, что у нашей команды достаточное преимущество в классе. чтобы добиться победы в этом матче.
Кипр для меня является первой зарубежной командой в качестве тренера. Мне кажется, у киприотов достаточно хороших амбиций. В тоже время, им не хватает командных качеств и индивидуальных. В сумме по которым Россия, конечно, имеет преимущество.
Мне кажется, Кипр не сможет забить. Если рассматривать эту сборную, то она может создать проблемы, с другой стороны, в команде нет лидера и нет звезд. У них очень мало шансов забить гол в ворота нашей сборной. Я считаю, что Россия добьется успеха. Разница в счете будет от двух до трех мячей», — сказал Бышовец.
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