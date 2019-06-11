Россия — Кипр: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Кипр.



Ставка: обе забьют за 2.20.



«Сегодня я делаю крайне серьезный прогноз. Дело в том, что европейские чемпионаты уже завершились. Казалось бы, большинство футболистов уже очень хочет отправиться в заслуженный отпуск. Однако продолжаются баталии за попадание на чемпионат Европы 2020 года. В одном из подобных отборочных матчей сборная России на своем поле сразится с национальной командой Кипра.



Очень сложно прогнозировать данный матч. С одной стороны, понятно, что по уровню исполнителей и классу команды российская сборная кажется сильнее. Поэтому сборная России является фаворитом. Тем не менее, не всегда фавориты побеждают. Иначе все было бы слишком просто. Российская команда в отличном состоянии и настроении подошла к этому матчу. Станислав Саламович Черчесов собрал всех сильнейших.



Однако соперник у нас вполне серьезный. В составе сборной Кипра есть много футболистов, которые выступают в других сильных европейских чемпионатов. Поэтому их не так просто напугать российской атакой. Думаю, что опасность у ворот друг друга способны создать обе команды. Исходя из этого, ставлю на обе забьют», — сказал Гамула.