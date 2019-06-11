Россия — Кипр: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 11 июня в 21:45 мск.



Ставка: победа России в 3 мяча или больше за 5.65.



«На счету команды Кипра нет значимых соперников, но и к футбольным карликам их не отнести. Это не Сан-Марино и Андорра, но киприоты никогда не пробивались на финальные турниры чемпионатов мира и Европы.



Кипр встречался с нашей командой семь раз: 4 -со сборной СССР и трижды с Россией. Итог — одна ничья и семь поражений киприотов. Разница мячей — 3:22. Единственная ничья зафиксирована в марте 1997 года. Та ничья не дала россиянам прямую путевку на финальный турнир чемпионата мира. Тогда мы попали в стыки и проиграли там итальянцам.



В футбольном мире больше знают клуб АПОЭЛ, бессменный чемпион Кипра последних шести лет. В 2012 году они даже выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов. С августа 2017 года Кипр тренирует израильский специалист Ран Бен-Шимон. За это время было 16 матчей — 3 победы, 3 ничьи и 10 поражений. Результаты не впечатляют.



Несомненно, фаворит игры — сборная России. Любой другой результат кроме победы будет считаться неудачей. Смело ставлю на победу нашей команды с форой (-3)», — сказал Елагин.