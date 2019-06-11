Беларусь — Северная Ирландия: прогноз Алексея Андронова на отбор Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится во вторник, 11 июня, на стадионе «Борисов-Арена» в Борисове.



Ставка: победа Северной Ирландии с форой (0) за 1.76.



«Любопытный матч. Мы помним, что североирландцы участвовали в прошлом Евро в 2016 году. Они полны решимости попасть и на Евро-2020. У них пока что три победы в трех матчах. Чем черт не шутит, возможно, Северная Ирландия может создать проблемы голландцам. О них надо говорить, а не о немцах, хотя изначально казалось, что у Германии и Нидерландов проблем здесь быть не может.



Беларусь достойно сыграла с Германией. Я был на том матче, видел все своими глазами. Мне кажется, белорусская команда очень много сил потратила. Вряд ли Игорь Криушенко сможет восстановить команду полностью. Хотя это, конечно, другая игра. Но, учитывая ту выкладку, которую Беларусь продемонстрировала, коэффициент 1,76 на победу Северной Ирландии с форой (0) кажется мне самым реалистичным», — сказал Андронов.

