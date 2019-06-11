Бельгия — Шотландия: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Бельгия — Шотландия в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 11 июня в 21:45 мск.
Ставка: победа Бельгии всухую за 1.68.
«Шотландцы с большим скрипом одолели киприотов у себя дома. Это было весьма неожиданно, потому что представлялось, что в Глазго Шотландия не испытает проблем. В итоге лишь в концовке шотландцы вырвали максимальный результат.
Бельгия, конечно, явный фаворит этой группы. Бельгийцы, совершенно не напрягаясь, победили Казахстан 3:0. Думаю, что-то подобное мы увидим и в этом противостоянии. Бельгия надежно сыграет в обороне и наберет 3 очка. Моя ставка — П1 всухую», — сказал Казанский.
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