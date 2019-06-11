Германия — Эстония: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Германия — Эстония в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Опель-Арена» в Майнце.



Ставка: минимум 2 гола в каждом тайме за 2.35.



«Матч, на который сложно выбирать ставку. Немцы, забив быстрый гол Беларуси, не то чтобы откровенно, но дурака валяли. Мы видели эпизод с Мануэлем Нойером, который обводил игроков соперника. Да много чего видели. Конец сезона — люди устали, хотят отдыхать. Эти матчи сборной им не очень в жилу.



Но всё-таки это домашняя игра, люди придут. Игрокам нужно будет отблагодарить публику.



Эстония на данный момент послабее Беларуси. Германия должна добиваться крупной победы. В качестве ставки выбираю вариант тотал обоих таймов больше 1,5 мяча», — сказал Андронов.