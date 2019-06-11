Германия — Эстония: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Германия — Эстония в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Опель-Арена» в Майнце.
Ставка: минимум 2 гола в каждом тайме за 2.35.
«Матч, на который сложно выбирать ставку. Немцы, забив быстрый гол Беларуси, не то чтобы откровенно, но дурака валяли. Мы видели эпизод с Мануэлем Нойером, который обводил игроков соперника. Да много чего видели. Конец сезона — люди устали, хотят отдыхать. Эти матчи сборной им не очень в жилу.
Но всё-таки это домашняя игра, люди придут. Игрокам нужно будет отблагодарить публику.
Эстония на данный момент послабее Беларуси. Германия должна добиваться крупной победы. В качестве ставки выбираю вариант тотал обоих таймов больше 1,5 мяча», — сказал Андронов.
- 11 июня 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:40
-
08:00
- 10 июня 2019
-
20:00
-
19:10
-
18:20
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50