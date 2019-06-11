Россия – Кипр: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 Россия — Кипр.



Ставка: Россия забьёт 2 гола или больше за 1.80.



«В матче с Сан-Марино наши обновили рекорд разгромных побед, наколотив в ворота несчастных гостей девять мячей. Но переоценивать значимость этой победы, безусловно, не нужно. Те же киприоты, наши будущие соперники, забили санмаринцам пять голов и тоже не пропустили.



С Кипром игра будет непростая, но разница в классе (в нашу пользу), родные стены, хорошее психологическое состояние и чёткое понимание тренерской задачи — четыре этих фактора делают сборную России явным фаворитом противостояния. И с мотивацией проблем быть не должно. Шотландцы после победы над киприотами имеют столько же очков, сколько и команда Черчесова — 6. Осенью нам с ними ещё играть выездной матч, и к тому моменту хотелось бы иметь преимущество перед прямым конкурентом не по дополнительным показателям, а по набранным очкам. Поэтому нужно выложиться по полной.



Думаю, нашей сборной по силам дома забить два и более мячей в ворота Кипра, который в матчах с серьёзными соперниками в обороне играет неуверенно. Мой прогноз — индивидуальный тотал России больше 2 голов за матч с коэффициентом 1.80», — сказал Керимов.