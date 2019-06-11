Россия — Кипр: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 11 июня и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: победа России всухую за 1.85



«Кипр, понятное дело, — соперник уровнем выше Сан-Марино. Класс этой сборной вырос на глазах. Во внутренний чемпионат Кипра стали приезжать иностранцы, и уровень первенства вырос. Вот в последнем матче Кипр лишь на последних минутах упустил очки в Шотландии (1:2). В общем, это довольно крепкая сборная, с которой так легко, как с Сан-Марино, точно не будет.



Россия сейчас в порядке. У команды Черчесова хороший психологический фон, она раскрепощена. Хозяева поля — фавориты. Думаю, Россия победит Кипр и не пропустит».