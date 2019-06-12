Букмекеры оценили шансы «Барселоны» и «Реала» выиграть Примеру-2019/20

Согласно котировкам аналитиков, наибольшие шансы на победу в предстоящем сезоне в Примере имеет «Барселона». Успех каталонцев эксперты оценили коэффициентом 1.66, что соответствует 56% вероятности.



В случае победы мадридского «Реала» сыграет ставка за 2.37 (39%), а на триумф «Атлетико» можно поставить за 21.00 (4%). Итоговый успех любого другого клуба в чемпионате Испании в сезоне-2019/20 букмекеры оценивают коэффициентом выше 100.00.



В прошедшем сезоне титул досрочно завоевала «Барселона», набрав 87 очков за 38 туров. Второе место занял «Атлетико», а на третьей строчке расположился «Реал», отстав от сине-гранатовых на 19 баллов.



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