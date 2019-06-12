«Бостон» — «Сент-Луис»: прогноз Сергея Немчинова на 7-й матч финала Кубка Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов дал прогноз на решающий матч финала между «Бостоном» и «Сент-Луисом». Встреча начнётся в 03:05 мск завтра, 13 июня.
Ставка: победа любой из команд с разницей в 1 шайбу за 3.65.
«То, что «Бостон» будет хозяином площадки, делает его фаворитом. Но с другой стороны, если посмотреть предыдущую игру серии, то большинство ожидало победы «Сент-Луиса», так как матч проходил на его льду. Но «Бостон» выиграл (5:1). Да ещё и с таким разгромным счётом. Поэтому очень сложно назвать фаворитов седьмой игры. Обе команды сильные. Тот факт, что и «Сент-Луис», и «Бостон» дошли до решающего матча сезона, делает их равными претендентами на трофей. Матч будет напряжённым – в этом нет никакого сомнения», — сказал Немчинов.
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