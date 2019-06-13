Эксперты назвали шансы попадания Хачанова в топ-10 по итогам 2019 года

Россиянин Карен Хачанов впервые вошел в десятку сильнейших теннисистов мира. В обновленном рейтинге ATP он занимает 9-е место. Это стало возможным благодаря выходу в четвертьфинал открытого чемпионата Франции, где он уступил будущему финалисту Доминику Тиму из Австрии.



Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли россиянину завершить сезон-2019 в десятке сильнейших. Поставить на то, что у Хачанова получится закрепиться в топ-10, можно с коэффициентом 3.00. Это соответствует вероятности 33%.



Выше оценивают аналитики шансы ещё одного россиянина Даниила Медведева. Поставить на то, что Медведев окажется в десятке по итогам сезона, можно за 1.67 (это примерно 59%). Сейчас теннисист занимает 13-е место в мировой классификации, вчера на турнире в Штуттгарте он уступил французу Люка Пуи.