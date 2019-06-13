«Голден Стэйт» — «Торонто»: прогноз Владимира Гомельского на 6-й матч финала НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на 6-й матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс».



Ставка: меньше 214 очков в матче за 1.79.



«В ночь с 13 на 14 июня мск в Окленде состоится шестой матч финальной серии НБА. «Голден Стэйт» принимает «Торонто». Счет в серии 3-2 в пользу «Торонто». Интересная особенность: обе свои победы «Голден Стэйт» одержал на выезде, в Торонто. Дома пока ничего не выиграл.



Очень разные команды, очень разные тактики, поэтому и сложно прогнозировать. Но если «Торонто» воплощает в себе идею тренера Ника Нерса о том, что матчи выигрываются защитой, то «Голден Стэйт» Стива Керра играет в нападении. Кто сильнее? Пока «Торонто».



Я очень надеюсь, что «Голден Стэйт» сумеет сравнять счет и продлит нам удовольствие еще на один матч. Не могу не отметить, что в пятом матче раньше времени вышел на площадку недолечивший травму Кевин Дюрант. В итоге он получил самую сложную травму, которую может получить баскетболист, — разрыв ахиллова сухожилия. Ясно, что он не выйдет на площадку и под вопросом его карьера.



Прогноз мой такой: в шестом матче должен победить «Голден Стэйт Уорриорз» с преимуществом не более 7 очков, а тотал матча будет 213 очков или меньше», — сказал Гомельский.

