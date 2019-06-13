«Голден Стэйт» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата» на 6-й матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Алексей СеряковВладимир Прокофьев сделал прогноз на 6-й матч финала НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».



Ставка: индивидуальный тотал «Рэпторс» больше 104,5 очка за 1.85.



«Прогнозировать победителя в шестом матче финала достаточно непросто. «Уорриорз» дома, но в нынешней серии четыре из пяти викторий добыты на выезде. С учётом вылета Дюранта, пожалуй, логичнее ставить на «Рэпторс», так как букмекеры предлагают коэффициент прилично выше двойки на канадцев, однако от данной затеи мы откажемся.



Ник Нёрс своим крайне несвоевременным тайм-аутом несколько сбил порыв Кавая и позволил «Уорриорз» вернуться в игру. Сами баскетболисты «Голден Стэйт» классно атаковали из-за дуги, но в составе действующих чемпионов игроки слишком высокого уровня, чтобы рассуждать о возможной засухе после столь выдающегося командного достижения.



За 1.85 прилично смотрится индивидуальный тотал «Торонто» больше 104,5 очка. Начнём с главного аргумента: канадцы преодолевали установленную планку в четырёх из пяти матчей финальной серии. Исключение пришлось на чудовищный отрезок, когда «Рэпторс» на старте третьей четверти горели 0-18. Защита «Уорриорз» хороша на коротких дистанциях, однако на протяжении всего поединка интенсивности в обороне «Голден Стэйт» явно не хватает.



«Рэпторс» пробивали выбранный нами рубеж даже при реализации около 40% бросков с игры. Канадцы только во втором матче серии кидали с отвратительным процентом, а в остальных случаях даже не самой выдающейся точности «Торонто» оказывалось достаточно для 105 или более очков.



Также, добавим ещё один вариант в пользу гостей и проверим 20 или более очков от «Рэпторс» в каждой из четверти за 2.1. В первую очередь, привлекательным выглядит коэффициент выше двойки при том, что сверхъестественных достижений от канадцев не требуется. Как показывает практика, спады в атаке у «Торонто» случаются редко из-за высочайшего уровня индивидуального мастерства и опыта баскетболистов.



В двадцати четвертях, которые команды сыграли в нынешней финальной серии, «Рэпторс» только однажды набрали менее 20 баллов за результативность. Ставка проходила в 80% поединков текущего противостояния с «Голден Стэйт», а букмекеры дают аппетитные 2.1. Мимо подобного варианта пройти сложно.



Щедрое предложение эксперты выставляют в так называемых экспресс исходах. За 3.24 можно поставить на то, что Леонард с Газолем в совокупности возьмут от 16 подборов. Откуда на нас свалился столь жирный коэффициент не совсем понятно. Оба упомянутых игрока «Рэпторс» выходят в основе, проводят огромное количество времени на паркете и постоянно участвуют в борьбе на щитах.



Если смотреть на статистику Кавая и Марка по подборам исключительно в финальной серии, то мы увидим следующие показатели: 8+7, 14+6, 7+7, 12+7, 12+8. В трёх из пяти поединков Леонард и Газоль с запасом преодолевали нужную нам планку, поэтому данная ставка обязательна для рассмотрения. Коэффициент на неё должен быть в два раза меньше, чем у букмекеров».

«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: Кавай с Газолем заберут щит Леонард и Газоль возьмут от 16 подборов на двоих, «Рэпторс» наберут от 105 очков — в «Большом куше».