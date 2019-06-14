Бразилия – Боливия: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки-2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставка: Бразилия забьёт минимум 3 гола за 1.69.



«Самый интригующий и самый интересный турнир этого лета стартует в Бразилии — «Копа Америка»–2019. Так исторически получилось, что пять раз Кубок Америки проводился в Бразилии и все пять раз выигрывали бразильцы. Сейчас мы видим, что именно они являются главными фаворитами.



В матче открытия Бразилия сыграет в Сан-Паулу с Боливией. В этом квартете помимо Бразилии и Боливии еще и Перу с Венесуэлой. В этой группе Бразилия должна выходить со свистом. Да, нет Неймара, но его функционал распределят между собой другие футболисты. Там просто сумасшедший набор игроков и чудовищная конкуренция. Каждый старается себя проявить: Коутиньо, Фирмино, Ришарлисон, Габи Жезус.



По последним товарищеским матчам видно, что бразильцы в боевой готовности подходят к этому турниру. В последней игре отгрузили семь мячей, до этого одержали важную победу. Самое главное, что не пропускают. Первая мысль у меня была порекомендовать то, что Бразилия победит и не пропустит. Но коэффициент совсем скромный — 1,30. Букмекеры не дураки, они отлично знают статистику противостояния Бразилии и Боливии.



Только раз за последние 10 лет Боливия забивала бразильцам. Было это на территории Боливии, где они регулярно ловят своих соперников, пользуясь тем, что стадион в Лас-Пасе расположен на высоте несколько километров над уровнем моря. Тогда Боливия выиграла со счетом 2:1, но это было очень давно.



В нынешней системе координат Бразилия должна выносить Боливию без каких-то проблем. Поэтому порекомендую агрессивное начало от сборной Бразилии. Они постараются показать, кто в доме хозяин. Мне видится очень неплохим вариант победа Бразилии в первом тайме с форой (-1) за коэффициент 1,80. Но это осторожная ставка. Можно попробовать сыграть индивидуальный тотал Бразилии в первом тайме больше 1,5 мяча. Здесь уже 2,55, и я этот вариант серьезно рассмотрел бы.



Индивидуальный тотал Бразилии больше 2,5 мяча по матчу за 1,75 должен заходить со свистом. Нынешняя сборная Боливии бразильцам не соперник, тем более в матче-открытии, тем более при своих болельщиках, да еще и в Сан-Паулу.



Это мои прогнозы, дальше уже думайте сами. Либо победа Бразилии в первом тайме с форой (-1), либо тотал Бразилии в первом тайме больше 1,5 или же общий тотал Бразилии больше 2,5. «Копа Америка» стартует, и Бразилия стартует в качестве главного фаворита. Смотрим футбол», — сказал Генич.