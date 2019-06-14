Месси может объявить о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки

По мнению экспертов, существует шанс, что Лионель Месси объявит о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки—2019.



Поставить на то, что до 15 июля форвард «Барселоны» решит навсегда отказаться от выступлений за национальную команду Аргентины, можно за 5.80, что соответствует 16% вероятности. Поставить на то, что Месси не станет завершать карьеру в сборной, букмекеры предлагают с коэффициентом 1.10 (84%).



На Кубке Америки—2019 Аргентина сыграет в одной группе с командами Колумбии, Парагвая и Катара. За сборную Месси провёл 129 игр и забил 65 мячей, 30 из которых пришлись на товарищеские матчи. На двух последних Кубках Америки аргентинцы доходили до финала, где в серии пенальти уступали сборной Чили.



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