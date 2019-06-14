Бразилия – Боливия: прогноз Жорди Гратакоса на матч открытия Кубка Америки-2019

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч открытия Кубка Америки 2019 Бразилия – Боливия. Встреча состоится в ночь с пятницы, 14 июня, на субботу, 15 июня, в Сан-Паулу.
Ставка: Бразилия выиграет оба тайма за 1.75.
«Для меня пять команд могут претендовать на победу в стартующем Кубке Америки: это Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия и Уругвай. Но Бразилия, конечно, чуть больший фаворит, чем все остальные. Во-первых, бразильцы играют дома, а во-вторых, у них в этот раз невероятно мощный состав.
Алекс Сандро, Коутиньо, Алиссон, Фирмино, Каземиро, Дани Алвес – таким звездам может позавидовать любая команда. Может, конечно, сказаться отсутствие из-за травмы Неймара, но и без него состав Бразилии выглядит очень сильным.
Разумеется, хозяева – большие фавориты в первом матче с Боливией, у которой в составе практически нет звезд. Бразильцы просто не могут оступиться в матче открытия на глазах у своих болельщиков.
Мой прогноз – Бразилия уверенно победит, с разницей как минимум в два мяча, не пропустит голов, а также победит в каждом из таймов», — сказал Гратакос.
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