Бразилия — Боливия: прогноз Виктора Гусева на матч открытия Кубка Америки-2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставка: Бразилия забьет минимум 3 гола за 1.67.



«С боливийцами очень трудно играть на их поле, на высокогорье, там они часто добиваются успехов. Например, в 1963 году в финале Кубка Америки выиграла у бразильцев, в 1997 году Боливия вновь попала в финал, но уступила бразильцам 1:3.



В нынешней группе у боливийцев шансов маловато, поскольку у них в соперниках Перу и Венесуэла, нужно пытаться цепляться за третье место, которое при хороших показателях дает право на выход в следующую стадию. Но для этого нужно мало пропускать, именно это они и будут пытаться сделать.



Бразилия давно не выигрывала Кубок Америки, поэтому старт турнира в родных стенах — это свехпринципиальный матч. Но есть и свои проблемы — психологический настрой, давление трибун и отсутствие Неймара из-за травм. Но и без звезды “ПСЖ” состав у пятикратных чемпионов мира мощный. Настолько, что в составе нет Фабиньо, они могут взять и обойтись без основного игрока победителя Лиги чемпионов.



Боливия последние товарищеские матчи проиграла Японии, Франции, Южной Кореи и сыграла вничью с Ираном, ОАЭ. Подвожу к тому, что у Бразилии не должно быть проблем. Ставлю на индивидуальный тотал Бразилии больше 2,5 голов», — сказал Гусев.