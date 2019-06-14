Бразилия — Боливия: прогноз Виктора Гусева на матч открытия Кубка Америки-2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.
Ставка: Бразилия забьет минимум 3 гола за 1.67.
«С боливийцами очень трудно играть на их поле, на высокогорье, там они часто добиваются успехов. Например, в 1963 году в финале Кубка Америки выиграла у бразильцев, в 1997 году Боливия вновь попала в финал, но уступила бразильцам 1:3.
В нынешней группе у боливийцев шансов маловато, поскольку у них в соперниках Перу и Венесуэла, нужно пытаться цепляться за третье место, которое при хороших показателях дает право на выход в следующую стадию. Но для этого нужно мало пропускать, именно это они и будут пытаться сделать.
Бразилия давно не выигрывала Кубок Америки, поэтому старт турнира в родных стенах — это свехпринципиальный матч. Но есть и свои проблемы — психологический настрой, давление трибун и отсутствие Неймара из-за травм. Но и без звезды “ПСЖ” состав у пятикратных чемпионов мира мощный. Настолько, что в составе нет Фабиньо, они могут взять и обойтись без основного игрока победителя Лиги чемпионов.
Боливия последние товарищеские матчи проиграла Японии, Франции, Южной Кореи и сыграла вничью с Ираном, ОАЭ. Подвожу к тому, что у Бразилии не должно быть проблем. Ставлю на индивидуальный тотал Бразилии больше 2,5 голов», — сказал Гусев.
- 14 июня 2019
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:04
-
11:00
-
10:00
- 11 июня 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00