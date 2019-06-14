Бразилия — Боливия: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки-2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч открытия Кубка Америки-2019 между сборными Бразилии и Боливии. Встреча состоится в ночь на 15 июня по московскому времени.



Ставка: минимум 2 мяча в первом тайме за 2.15.



«С раскладом сил тут всё очевидно. Даже без травмированного Неймара сборная Бразилии на две головы выше по уровню индивидуального мастерства. Разность потенциалов огромна, плюс фактор домашнего турнира наверняка скажется. Вероятность разгрома трудно назвать низкой.



«Селесао» при Тите порой проваливают большие матчи, но именно со слабыми соперниками проблемы у них возникают строго в порядке исключения. 32 очка в 12 играх квалификации ЧМ-2018 (с моменту ухода Дунги) при разнице мячей 33-3 не дадут соврать. Товарищеские встречи перед Кубком Америки тоже прошли бодро.

Боливия традиционно опасна на своём поле, а вот за пределами родного высокогорья удивляет редко. Например, в домашнем матче отбора ЧМ-2018 с бразильцами удалось сыграть вничью (0:0), вот только на выезде зелёные получили 0:5. В общем, их шансы крайне малы.



Если «селесао» находятся в хороших кондициях, три-четыре мяча они наверняка забьют. На старте продолжительных турниров топ-сборные часто выглядят тяжеловато, но свои трибуны и результаты последних товарищеских игр говорят в пользу фаворита. Похоже, физическая форма Бразилии хороша уже сейчас.

Вряд ли вялые 1:0 с аутсайдером в дебютном матче домашнего турнира устроят бразильцев, так что П1 с форой "-2,5" за 1.90 смотрится нормально. Агрессивный дебют практически неизбежен, а потому «угловой к 9-й минуте» за 1.95 и ТБ 1,5 мяча в первом тайме за 2.15 стоит рассмотреть».

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