Бразилия — Боливия: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки-2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Боливия в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 15 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.



Ставка: минимум 2 гола в каждом тайме за 3.65.



«Бразилия на домашнем Кубке Америки сыграет без Неймара, это большая потеря, он лидер команды. Но по составу бразильцы все равно сильнее всех. По крайней мере, если мы говорим о балансе всех линий. У бразильцев качественная оборона, в середине поля есть абсолютно разные игроки, способные и создавать моменты, и защищаться. Вопрос только в том, кто будет вести игру. Но здесь, наверное, основные надежды связаны с Коутиньо, которому есть что доказывать, он бледный сезон провел за «Барселону», ну и Виллиан может помочь.



Про Боливию мы знаем, что она очень хорошо проводит домашние матчи, где гостям сложно приспособиться к условиям, местному воздуху. На выезде боливийцы не так опасны. Для Бразилии это не соперник, собственно, коэффициенты это только подчеркивают.



Считаю, что бразильцы в стартовом матче должны всем показать, и прежде всего себе, что они хороши и без Неймара. Ну и болельщиков нужно обнадежить ярким футболом. Предположу, что здесь дойдет до разгрома. В каждом из таймов будет забито минимум два мяча», — сказал Титов.

