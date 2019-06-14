Бразилия – Боливия: прогноз Эльвина Керимова на матч открытия Кубка Америки-2019

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группы А Кубка Америки – 2019 Бразилия — Боливия.



Ставка: 3 гола или больше в матче за 1.65.



«Бразилия потерпела лишь одно поражение в последних 26 матчах (официальных и товарищеских) — от Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира в России. Перед стартом кубка Америки следует учитывать эту тенденцию, чтобы понимать — Бразилия под руководством Тите играет стабильно. У команды появился костяк — есть лучший в мире голкипер, мощная и опытная линия защиты, креативные полузащитники и забивные форварды. Да, на копе не сыграет главная звезда Бразилии, Неймар, но и без него здесь есть кому создавать моменты и реализовывать их.



Кубок Америки для «селесао» будет домашним, а это значит, что любой результат, кроме победы на турнире, будет воспринят как грандиозный провал. Группа у бразильцев не самая сложная, поэтому выходить из нее они обязаны с первого места. В матче открытия команда Тите примет Боливию в Сан-Паулу. Ту самую Боливию, которой бразильцы не проигрывают с 2001 года. Кстати, за 18 лет противостояния этих соперников в 8 из 12 встреч проходила ставка больше (3,5) голов за матч.



Последняя игра с Боливией на высокогорье в Ла-Пасе завершилась вничью 0:0, но то был предпоследний тур отбора на чемпионат мира, и к тому моменту бразильцы досрочно обеспечили себе выход на мундиаль. А сейчас есть и турнирная мотивация, и поддержка родных трибун, и статус хозяйки целого турнира, а не одного конкретного матча. Учитывая все эти факторы, я думаю, что команда Тите может победить с разгромным счетом, как в октябре 2016 года (5:0) или в апреле 2013-го (4:0). Мой прогноз — тотал голов в матче больше (3) за 1,65», — сказал Керимов.

