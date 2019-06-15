Аргентина — Колумбия: бонус от «Фонбет» на первую ставку до 10 тысяч рублей

16 июня в матче Кубка Америки — 2019 сыграют сборные Аргентины и Колумбии. Матч начнётся в 01:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.



Поставить на победу аргентинцев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20. Это соответствует вероятности 44%. Шансы Колумбии выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.40 (29%).



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Помимо сборных Аргентины и Колумбии в группе B также сыграют команда Парагвая и приглашённая на турнир сборная Катара. Кубок Америки — 2019 проходит в Бразилии.