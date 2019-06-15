Аргентина — Колумбия: бонус от «Фонбет» на первую ставку до 10 тысяч рублей
16 июня в матче Кубка Америки — 2019 сыграют сборные Аргентины и Колумбии. Матч начнётся в 01:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.
Поставить на победу аргентинцев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20. Это соответствует вероятности 44%. Шансы Колумбии выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.60 (27%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.40 (29%).
Чтобы сделать ставку на матч Аргентина — Колумбия с бонусом до 10 000 рублей, зарегистрируйтесь на сайте БК «Фонбет».
Помимо сборных Аргентины и Колумбии в группе B также сыграют команда Парагвая и приглашённая на турнир сборная Катара. Кубок Америки — 2019 проходит в Бразилии.
- 15 июня 2019
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
11:56
-
11:00
-
10:11
- 14 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент