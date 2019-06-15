Венесуэла — Перу: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Венесуэла — Перу в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: обе забьют за 2.06.



«В этой группе однозначный фаворит — сборная Бразилии, с ней конкурировать будет очень сложно, а вот за второе место перуанцы и венесуэльцы поборются. От их матча очень многое будет зависеть при распределении команд в таблице. И те и другие будут искать счастья в атаке. Победа сразу дает великолепный шанс на выход из группы, если затем разделаться с Боливией.



Мне кажется, матч должен быть результативным, если посмотреть, как команды играли в квалификации ЧМ-2018. Зажигательные и драматичные встречи были, оба раза сыграли 2:2. И здесь команды постараются сыграть максимально задиристо в атаке. От этого, наверное, стоит плясать и ловить вариант с неплохим коэффициентом — выше «двойки». Речь о ставке «обе забьют».



У Перу есть Герреро, который не раз вытаскивал Перу, есть старый добрый Фарфан, есть Кристиан Куэва, который, правда, не сумел закрепиться в «Краснодаре». Ну и вообще, Перу и на чемпионате мира, и в отборе очень приличное впечатление оставил. Хорошая команда у Гареки. Если вспомнить предыдущие Кубки Америки, то и там перуанцы выступали неплохо, занимали третьи места. Ну и у венесуэльцев хорошая атака — есть Рондон, Томас Ринкон. На их гол тоже можно рассчитывать».