Аргентина — Колумбия: прогноз Игоря Гамулы на матч Кубка Америки — 2019

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 между сборными Аргентины и Колумбии.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Сегодня буду прогнозировать матч Кубка Америки по футболу между сборными Аргентины и Колумбии. О данном турнире у нас известно не так много. Ему уделяется не столь много внимания, сколько могло бы. Очень зря, ведь турнир действительно отличный.



Сборная Аргентины практически на любой крупный турнир приезжает в ранге фаворита и одного из главных претендентов на итоговую победу. Конечно, у них есть огромный козырь в лице Лионеля Месси. Он давно является одним из лучших футболистов в истории. Однако на него давит тот факт, что с национальной командой он так ничего и не выиграл. Кстати, у аргентинцев есть мощное пополнение, так как в команду вернулся Хавьер Маскерано.



У сборной Колумбии отличный и укомплектованный состав. Многие из колумбийских футболистов действуют в больших клубах на ведущих ролях. Поэтому им отнюдь не привыкать к большому давлению крупного турнира. Очень надеюсь, что команды покажут содержательный и результативный футбол. Исходя из этого ставлю на обе забьют».