Аргентина — Колумбия: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки—2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Аргентина — Колумбия в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 16 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: победа Аргентины за 2.20.



«Пожалуй, самый ожидаемый матч первых дней Кубка Америки. Две очень мощных сборных будут встречаться. От Аргентины на этот раз ожиданий чуть меньше, судя по высказываниям в прессе. Плюс не все знают, что будет с командой при новом тренере. В каком-то смысле аргентинцы загадочны, хотя состав довольно хорошо всем знаком.



Месси приехал в Бразилию, Агуэро, Дибала — атака суперзвездная. Не взяли Икарди и Игуаина, но и без них все выглядит устрашающе. Другое дело, что так с Аргентиной каждый раз. С составом никаких проблем не видно, но результата нет. Интересно посмотреть, как будет строиться игра, как будет вести себя полузащита, будет ли значительная помощь Месси.



У Колумбии тоже хороший состав, но он уже несколько лет не обновляется. Фалькао не молодеет. Хамес Родригес не очень яркий сезон провел в «Баварии». Куадрадо тоже играл неровно, хотя он очень опасен. У колумбийцев тоже сменился тренер после чемпионата мира. Теперь с ними работает Карлуш Кейруш, который всегда делал ставку на организацию игры.



Я думаю, плотная будет встреча, много стыков, голов много быть не должно. Но, на мой взгляд, фактор Месси скажется, он либо создаст классный момент для партнеров, либо забьет сам. Так что ставлю на Аргентину», — сказал Титов.