Аргентина — Колумбия: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группы В Кубка Америки – 2019 Аргентина — Колумбия.



Ставка: гол Месси за 2.43.



«Аргентина, пожалуй, самая многострадальная сборная из всех, входящих в список топовых. Она провалилась на чемпионате мира, поменяла тренера, потеряла на время Месси, потом снова его заполучила, а вместе с ним и надежду впервые за 26 лет выиграть Кубок Америки.



Очередной поход Лео к титулу в составе «альбиселесте» начинается с тяжелейшего матча против Колумбии, после которого станет ясно, на что способен тандем двух Лионелей — Месси и Скалони (новый главный тренер сборной). Почти все время после чемпионата мира экс-игрок «Депортиво» и в недавнем прошлом помощник Хорхе Сампаоли строил игру без Месси, а на «Копа Америка» он будет перестраивать всю систему под него.



Лео провел феноменальный сезон в составе «Барселоны», даже несмотря на то что не выиграл Лигу чемпионов. На мой взгляд, он единственный претендент на «Золотой мяч» по итогам года. Но для полноты картины лучшему игроку современности, конечно, нужно добиться успеха со сборной.



Самый сложный матч в группе для Аргентины состоится уже в первом туре. В семи последних матчах (с 2011 года) Лео и компания одержали три победы над Колумбией (в основное время), четырежды встречи завершались нулевой ничьей. Лидер аргентинцев отправил в ворота колумбийцев всего 3 мяча за в карьеру. Правда, стоит учитывать тот факт, что с 2007 года Аргентина забила в матчах с этим соперником всего 8 мячей. То есть на счету Лео почти половина.



Это одно из самых нерезультативных противостояний в Южной Америке в последние годы, и именно поэтому в то, что игра получится богатой на голы, мало кто верит. И на гол Месси дают большой коэффициент – 2,43. Для тех, кто считает, что Лео плох в составе сборной, просто приведу статистику: 130 матчей, 67 голов и 41 голевая передача», — сказал Керимов.