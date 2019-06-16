Уругвай — Эквадор: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа сборной Уругвая за 1.77



«В первом туре Кубка Америки сборная Уругвая сразится с национальной командой Эквадора. Быть может, есть небольшой шанс, что эквадорцы сумеют преподнести сюрприз. Однако мне кажется, что подобные расклады не слишком вероятны. Все-таки уругвайцы намного сильнее и обладают лучшим подбором футболистов.



Сборная Уругвая является одним из фаворитов турнира. Тем более уругвайцы понимают, что именно в первом матче на Кубке Америки им нужно брать три очка. Это сильно облегчило бы уругвайцам дальнейшие турнирные перспективу и помогло бы решить задачу выхода из группы. Эта команда довольно опытна в баталиях крупных турниров. К тому же у сборной Уругвая есть очень мощное нападение, которое способно создать проблемы абсолютно любому сопернику.



Команда Эквадора выглядит крепким коллективом, но не более того. У Эквадора есть большие проблемы в атаке. В то же время уругвайцы сильны защитной линией, которая не слишком поменялась со времён чемпионата мира в России. Думаю, это именно тот случай, когда можно просто поставить на то, что фаворит возьмёт три очка. Моя ставка — победа сборной Уругвая».