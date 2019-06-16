Уругвай — Эквадор: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в групповом раунде Кубка Америки — 2019.
Ставка: победа сборной Уругвая за 1.77
«В первом туре Кубка Америки сборная Уругвая сразится с национальной командой Эквадора. Быть может, есть небольшой шанс, что эквадорцы сумеют преподнести сюрприз. Однако мне кажется, что подобные расклады не слишком вероятны. Все-таки уругвайцы намного сильнее и обладают лучшим подбором футболистов.
Сборная Уругвая является одним из фаворитов турнира. Тем более уругвайцы понимают, что именно в первом матче на Кубке Америки им нужно брать три очка. Это сильно облегчило бы уругвайцам дальнейшие турнирные перспективу и помогло бы решить задачу выхода из группы. Эта команда довольно опытна в баталиях крупных турниров. К тому же у сборной Уругвая есть очень мощное нападение, которое способно создать проблемы абсолютно любому сопернику.
Команда Эквадора выглядит крепким коллективом, но не более того. У Эквадора есть большие проблемы в атаке. В то же время уругвайцы сильны защитной линией, которая не слишком поменялась со времён чемпионата мира в России. Думаю, это именно тот случай, когда можно просто поставить на то, что фаворит возьмёт три очка. Моя ставка — победа сборной Уругвая».
- 16 июня 2019
-
08:00
- 15 июня 2019
-
20:30
-
19:43
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
11:56
-
11:00
-
10:11
- 14 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00