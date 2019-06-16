Парагвай — Катар: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Парагвай — Катар в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставки: Катар не проиграет за 2.16, Катар забьёт за 1.86



«Пропустивший чемпионат мира в России Парагвай в товарищеских матчах играл плохо и чаще всего проигрывал. Два матча перед началом турнира в Бразилии тоже ни о чем перспективном для Парагвая не говорят. Приглашённый на чемпионат Южной Америки Катар приехал туда, между прочим, чемпионом Азии.

Катар очень серьёзно готовится к домашнему чемпионату мира. Так что, несмотря на то что играть ему на другом континенте, где Парагваю, естественно, комфортнее, думаю, у ближневосточной сборной гораздо больше шансов. Накануне турнира Катар сыграл с главным фаворитом — Бразилией — и выглядел достойно, хотя и проиграл. На мой взгляд, сегодня Парагвай просто слабее Катара».