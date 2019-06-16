Уругвай — Эквадор: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в групповом раунде Кубка Америки — 2019.
Ставка: индивидуальный тотал Уругвая больше 1,5 гола за 2.19
«Уругвай и Эквадор сыграют между собой в стартовом матче на Кубке Америки. Мне кажется, нас ждёт довольно интересная встреча. Безусловно, здесь есть и явный фаворит, и вполне прогнозируемый андердог. Эквадорцы вполне способны преподнести сенсацию и даже забить, однако сила Уругвая заключается в игре от себя — эти парни умеют создавать и реализовывать голевые моменты. Конечно, мощная атака уругвайцев должна выйти на первый план. Многое будет зависеть от того, как сборная Эквадора сможет противостоять звёздному нападению соперника. Мне кажется, что шансов здесь у эквадорцев не слишком много.
На мой взгляд, это команды из разных весовых категорий и реальностей. Эквадор — очень крепкая команда, однако уругвайцы являются одним из фаворитов турнира. Конечно, это не Бразилия, но тем не менее. Такого нападения, как у Уругвая, нет ни у кого из участников кубка. И даже у Бразилии (в результате травмы Неймара).
Поэтому предлагаю задуматься над ставкой на индивидуальный тотал Уругвая больше 1,5 гола с привлекательным коэффициентом 2,19».
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