Уругвай — Эквадор: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня, на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.



Ставка: победа Уругвая за 1.80



«Уругвай начинает групповой этап встречей с Эквадором. Если посмотреть на результаты матчей команд в отборе на ЧМ-2018, то видно, что уругвайцам было непросто. Исторически тяжело складываются для Уругвая эти встречи. Последнюю он выиграл — 2:1, но до этого было — 1:2. В 2014 году тоже проиграл, была там и ничья в отборе на ЧМ-2014. Чуть лучше было в 2010-м, но сколько с того момента воды утекло…



Уругвай, думаю, идёт вторым в списке фаворитов турнира. Аргентинцы считаются андердогами, несмотря на наличие Месси. У Уругвая же команда опытная, сложенная, с хорошей обороной.



Я думаю, в этой группе, где есть ещё Чили и Япония, уругвайцы понимают, что победа над Эквадором почти гарантирует выход из группы. Японцы приехали вторым составом. Я думаю, Уругвай все силы приложит, чтобы обыграть этого неуступчивого соперника. У Эквадора приличная банда — не поехал только наш Кристиан Нобоа. С Эквадором надо считаться, уругвайцы это понимают.



Главное для Уругвая — сзади сыграть на ноль, а впереди что-то решат Суарес и Кавани, ну или на помощь придёт стандарт, а там хороши Хименес и Годин. Мы это видели на чемпионате мира в игре с Египтом. Я бы взял просто победу Уругвая за коэффициент 1,8».