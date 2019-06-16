Парагвай — Катар: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Парагвай — Катар в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.



Ставка: Парагвай не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.83



«Не скажешь, что Парагвай и Катар — аутсайдеры в группе с Аргентиной и Колумбией, всё-таки парагвайцы с хорошим опытом, они адаптированы к Кубку Америки.



Катар же неофит, эта команда только присоединилась. Мы знаем, как Катар здорово выступил на Кубке Азии. Катарцы выиграли турнир, пропустив лишь один гол — в финале от Японии. Мы знаем, что Катар будет принимать ЧМ-2022, ему сейчас нужны такие большие матчи. Он сейчас пытается перенять всё испанское, тренер испанский, прошедший академию «Барселоны». На азиатском уровне это всё неплохо работает. Но всё-таки Катару, конечно, тяжело будет цепляться за что-то на уровне Латинской Америки. Но, повторюсь, команда неплохая, самодостаточно окрепшая, уверенная в своих силах и мало пропускающая.



У Парагвая есть хорошие исполнители — тот же Сантандер, да и другие ребята, на которых стоит обратить внимание. Но они нам все известны — Дерлис Гонсалес, Эрнан Перес. Парагвай, помнится, добрался до финала Кубка Америки, не пропуская и играя — 0:0. А там уже было поражение от Уругвая — 0:3.



Здесь основная задача Парагвая — не пропустить и что-то поймать впереди. Ну а Катар, я думаю, сильно раскрываться не будет. Думаю, Парагвай не проиграет. Будет жарковато, 4 часа дня в Рио. Вряд ли голов будет много. Мой вариант — Парагвай не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1,83».