Уругвай — Эквадор: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 Уругвай — Эквадор. Встреча пройдет в ночь с воскресенья, 16 июня, на понедельник, 17 июня, мск в Белу-Оризонти.



Ставка: Уругвай выиграет за 1.80, Эквадор не забьет за 1.95.



«Уругвай — довольно специфическая команда, один из самых неудобных соперников, какие могут достаться любой команде на уровне сборных. У Уругвая очень крепкая оборона. Благодаря тому что центральные защитники Хосе Хименес и Диего Годин до сих пор выступали за один клуб («Атлетико Мадрид»), коммуникация и взаимопонимание находятся на высочайшем уровне.



Уругвай силен еще и в завершении атак благодаря отличным нападающим Суаресу, Кавани и Стуани. При этом Уругвай не очень здорово контролирует мяч. Думаю, Эквадор в этом компоненте даже посильнее. Вполне допускаю, что именно эквадорцы будут больше владеть мячом, несмотря на то что фаворит матча — Уругвай.



Но владеть инициативой — одно, а пробить мощную оборону сборной Уругвая и сдержать ее форвардов — совсем другое. Поэтому мой прогноз — победа Уругвая. Также ставлю на то, что Эквадор не сможет забить».