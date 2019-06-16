Уругвай — Эквадор: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура Кубка Америки — 2019 Уругвай — Эквадор.
Ставки: 2:1 за 8.25, обе забьют за 2.30, победа Уругвая с разницей в 1 мяч за 3.65.
«Абсолютно равные соперники по результатам последнего времени, хотя состав сборной Уругвая выглядит сильнее. Я бы попробовал поставить на несколько историй в этом матче. Во-первых, победитель в этом матче определится с разницей в один мяч. Во-вторых, обе команды сумеют отличиться. В-третьих, будет верховая игра, в которой выиграет Уругвай со счетом 2:1. Это мои прогнозы».
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