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Уругвай — Эквадор: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки — 2019

Уругвай — Эквадор: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки — 2019
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Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 17 июня мск на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.

Ставка: победа Уругвая за 1.80.

«Уругвайская сборная начинает путь на турнире матчем с командой Эквадора. В принципе, наверное, понятно, что Уругвай является однозначным фаворитом в этой ситуации. И история, и достижения на турнире — все это говорит за Уругвай. Если уругвайцы будут к кому-то относиться по-особенному на этом турнире, то к аргентинцам и бразильцам.

Что касается Эквадора, то этот матч — возможность преподнести сюрприз. И она есть на самом деле. Команда неуступчивая. Но по именам выглядит получше. Ну и история — за Уругвай. В ее и парадигме ему нужно двигаться», — сказал Андронов.

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