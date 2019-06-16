Уругвай — Эквадор: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки — 2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Уругвай — Эквадор в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 17 июня мск на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.



Ставка: победа Уругвая за 1.80.



«Уругвайская сборная начинает путь на турнире матчем с командой Эквадора. В принципе, наверное, понятно, что Уругвай является однозначным фаворитом в этой ситуации. И история, и достижения на турнире — все это говорит за Уругвай. Если уругвайцы будут к кому-то относиться по-особенному на этом турнире, то к аргентинцам и бразильцам.



Что касается Эквадора, то этот матч — возможность преподнести сюрприз. И она есть на самом деле. Команда неуступчивая. Но по именам выглядит получше. Ну и история — за Уругвай. В ее и парадигме ему нужно двигаться», — сказал Андронов.