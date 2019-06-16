FURIA — GamerLegion: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Сегодня, 16 июня, состоится киберспортивный матч Moche XL Esports 2019 по CS:GO, в котором встретятся FURIA eSports и Team GamerLegion.
Ставка: победа FURIA за 1.26.
FURIA eSports находятся на 5-м месте в топе. Буквально 2 недели назад коллектив FURIA был на 11-й строчке в рейтинге, а 3 недели назад — на 19-й. Такой быстрый результат уже заслуживает огромного уважения к данной команде. На сегодняшний день FURIA — лучшая команда Бразилии, MIBR спокойно курят в сторонке. На Moche XL Esports 2019 парни являются безусловными фаворитами, для них это должны быть достаточно лёгкие $ 40 000 призовых и победа в финале.
GamerLegion расположились на 40-й строчке мирового рейтинга. В коллективе есть такие именитые игроки, как Scream и Ex6TenZ, что даёт некую медийность команде. Но всё-таки, какими бы жёсткими эти парни не были 3-4 года назад, сейчас конкуренция выше, появляются ребята гораздо круче. В общем, парни из GamerLegion стараются играть, им это нравится.
В итоге имеем топ-5 и топ-40 рейтинга hltv.org. Букмекеры ставят команду FURIA eSports фаворитом в данном матче, и понятно почему. Есть ли смысл рисковать ставкой на победу GamerLegion? Не думаю. Более того, в bo3 у них просто нет шансов. FURIA могут заливать некоторые карты слабым командам, но в bo3 такое не прокатит. Считаю, будет уверенная победа бразильского коллектива.
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